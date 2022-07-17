Главное о коронавирусе на 17 июля: заразность нового подвида «омикрона», не всем стоит отказываться от масок
Казанцы могут привиться «Спутником V» и «ЭпиВакКороной»
- В Казани на сегодняшний день для вакцинации против коронавируса доступны всего две вакцины — «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». Жители города могут получить как первую, так и вторую дозу обоих препаратов. Вакцины «Спутник Лайт» и «КовиВак» закончились.
- В Татарстане проведено более 6,8 миллиона исследований на наличие COVID-19. Все лаборатории республики обеспечены диагностическими тестами в полном объеме, заверяют в Управлении Роспотребнадзора по республике.
- Узбекистан решил возобновить автобусное сообщение с Казанью, прерванное 2 года назад из-за пандемии коронавируса. Поездки станут доступны уже со следующей недели. Маршруты из Ташкента в столицу Татарстана будут осуществляться по вторникам и пятницам.
От масок отказываться не стоит, но от нового варианта «омикрона» они могут не спасти
- Новая разновидность омикрон-штамма коронавируса ВА.2.75 заразнее предыдущего подвида ВА.2 («стелс-омикрон»), утверждает российский врач-инфекционист Евгений Тимаков. По его оценке, контагинозность выше минимума на 16%. От заражения их может не спасти даже ношение маски.
- Людям с аутоиммунными заболеваниями, принимающим препараты, подавляющие иммунитет, следует продолжать носить маски, рекомендует специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов. Также от средств индивидуальной защиты не стоит отказываться лицам старше 80 лет и больным онкологией, которые проходят химиотерапию.
- В России провели более 300 миллионов лабораторных исследований на наличие коронавируса. За минувшие сутки сделано 109 тысяч тестов, сообщает Роспотребнадзор.
- На сегодняшний день на тепловой карте федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом нет ни одного субъекта России, который бы достиг всех пяти критериев региона свободного от COVID-19. Некоторые из них окрашены в красный цвет, что означает выявление более 150 случаев на 100 тысяч населения за 7 суток.
В Казахстане вакцинировали более 41,2 тыс. беременных
В мире коронавирусом нового типа на 9:20 (мск) заразились 561 991 103
человека, 6 368 826 — умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (89 521 016). На второй строчке — Индия (43 750 599), на третьей — Бразилия (33 290 266), на четвертой — Франция (32 881 809), на пятой — Германия (29 692 989).
Больше всего смертей зафиксировано в США (1 023 788). За ними следуют Бразилия (675 295), Индия (525 709), Россия (374 102, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (326 491).
- Власти специального административного района КНР Макао (Аомэнь) продлили действие карантина, введенного из-за вспышки коронавируса. Антиковидные меры продлятся еще 5 дней. Казино и предприятия закрыты до 23 июля, а горожанам нельзя покидать дома без крайней необходимости.
- В Казахстане прививку против коронавируса сделали 868 492 подростка. Из них 845 116 несовершеннолетних завершили курс.
- Также в Казахстане от COVID-19 провакцинированы 41 254 беременных и 145 023 кормящих женщины. Из них 38 672 и 139 066 соотвественно завершили курс вакцинации.
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