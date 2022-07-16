Минпромторг: IKEA пока не подтвердила намерения продать торговые точки в России

Фото: Максим Кокунин

Заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов заявил, что шведская сеть магазинов IKEA пока не подтвердила намерения продать свои торговые точки в России. Об этом сообщает ТАСС.

Он также добавил, что бренд Zara пока не заявлял о намерении вернуться на российский рынок.

— Информации по возвращению Zara у нас нет. Но у нас есть желание помочь российским производителям активнее занять тот рынок, который прежде занимали коллеги из Inditex. И для этого у российских брендов есть все возможности, я считаю, — сказал он.

По его словам, поддержка отечественных производителей никак не ограничивает работу зарубежных компаний. Евтухов отметил, что они продолжают работать в России и составлять конкурентную среду для других организаций.

Фото: pxhere.com

Напомним, шведская торговая сеть по продаже мебели объявила о старте онлайн-распродажи товаров с 5 июля, однако из-за большого притока посетителей сайт перестал функционировать. Утром в пятницу, 8 июля, IKEA объявила о приостановке продаж, тем же вечером на сайте появилась информация о возобновлении распродажи после выходных — в понедельник, 11 июля. Однако компании не удалось возобновить распродажу, функция покупки товаров оставалась недоступной. Позже IKEA запустила автоматическую очередь на странице ожидания на сайте.



5 марта испанская сеть магазинов одежды Inditex, которая владеет брендами Zara и Bershka, решила также прекратить свою работу в России из-за проведения спецоперации на Украине.

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Максим Кокунин