Татарстанский фонд страхования выплатил медикам 6,3 млрд рублей за борьбу с коронавирусом

Фонд социального страхования Татарстана выплатил медикам, работающим с коронавирусными больными, более 6,5 млрд рублей, сообщил в четверг и.о. управляющего ФСС Фердинат Закиров на итоговой коллегии ведомства за 2021 год.



Всего произведено 270 тысяч выплат на сумму порядка 6,3 млрд рублей. Работникам социальных учреждений — 2 050 выплат на сумму более 32,8 млн рублей. Деньги выплачивались водителям скорой помощи, пострадавшим при исполнении трудовых обязанностей — 218 млн рублей.

Фото: realnoevremya.ru

В декабре сообщалось, что правительство выделит на первое полугодие 2022 года более 128 млрд руб. для медиков, борющихся с коронавирусом.

Российский президент Владимир Путин подписал указ о награждении врачей и медработников за борьбу с COVID-19.

Маргарита Головатенко