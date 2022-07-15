Россия сняла ковидные ограничения на пересечение сухопутной границы

Россия сняла с 15 июля ограничения на пересечение сухопутной границы государства, которые ввели в марте 2020 года в связи с распространением COVID-19. Соответствующий документ подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

В связи с улучшением эпидемиологической ситуации с 14 июня было решено отменить ограничения на въезд в Россию иностранных граждан через воздушные и морские пункты пропуска, но некоторые ограничения на въезд наземными видами транспорта еще продолжали действовать.

Фото: realnoevremya.ru

После отменились требования о предоставлении результатов ПЦР-тестирования на COVID-19 для граждан Белоруссии по прибытии в Россию авиатранспортом. Ограничения вводили в 2020 году из-за пандемии COVID-19.

В мае в России сняли коронавирусные ограничения на пересечение сухопутной границы с Грузией, Донецкой и Луганской народными республиками. 30 марта Россия сняла ограничения на въезд граждан Казахстана в страну и на выезд россиян в Казахстан через сухопутный участок российско-казахстанской границы.





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Татьяна Леухина