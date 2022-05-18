Россия сняла ограничения на пересечение наземной границы с Грузией, ДНР и ЛНР

В России снимаются коронавирусные ограничения на пересечение сухопутной границы с Грузией, Донецкой и Луганской народными республиками. Об этом сообщает РБК.

Соответствующий документ подписан премьер-министром России Михаилом Мишустиным и опубликован на официальном портале правовой информации. Движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска ограничили в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса. Согласно новому распоряжению, ограничительные меры теперь не распространяются на россиян, выезжающих в Грузию, ДНР и ЛНР.

До этого для пересечения наземной границы России с Грузией требовались доказательства того, что целью поездки является обучение, работа, лечение или другие веские причины.

30 марта Россия сняла ограничения на въезд граждан Казахстана в страну и на выезд россиян в Казахстан через сухопутный участок российско-казахстанской границы. С 11 апреля в Казахстане сняли ограничения по пересечению границы с Россией в сухопутных пунктах и авиасообщением. 18 апреля возобновилось курсирование пассажирских поездов между странами.

С 9 апреля Россия сняла ограничения на выезд россиян в Китай через сухопутную границу и на въезд из КНР в страну иностранных граждан. Решение принял оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

В начале апреля Россия возобновила авиасообщение с 52 странами. В список вошли Аргентина, Афганистан, Алжир, Индия, Китай, Кувейт, Пакистан, Перу, Сербия, Сирия, Таиланд, Эфиопия, ЮАР и другие государства.

Дарья Акимова