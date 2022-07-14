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Из Татарстана в Белгород отправили 20 тонн гуманитарной помощи

17:58, 14.07.2022
Из Татарстана в Белгород отправили 20 тонн гуманитарной помощи
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Белгород из Казани отправится порядка 20 тонн гуманитарной помощи. Акцию проводили казанский благотворительный фонд «День добрых дел» и Красный Крест.

Сейчас на территории Белгородской области находятся около 10 тысяч жителей ЛНР и ДНР, вынужденных покинуть свои дома. Туда отравятся 17 тысяч памперсов, 8 тысяч рулонов туалетной бумаги, 4 тысячи кусков мыла, другие гигиенические принадлежности, сотни банок тушенки и пачек крупы, посуда, одежда и многое другое.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Фура с гуманитарным грузом выедет в Белгород в эту пятницу, 15 июля. Необходимое имущество начнут раздавать беженцам уже в эти выходные.

В апреле президент Татарстана Рустам Минниханов сообщал, что из республики в Донбасс отправлено 353 тонны гуманитарной помощи. Для нуждающихся собирают продукты длительного срока хранения, предметы первой необходимости, предметы гигиены, детское питание.

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Татьяна Леухина
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