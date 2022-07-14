Из Татарстана в Белгород отправили 20 тонн гуманитарной помощи
В Белгород из Казани отправится порядка 20 тонн гуманитарной помощи. Акцию проводили казанский благотворительный фонд «День добрых дел» и Красный Крест.
Сейчас на территории Белгородской области находятся около 10 тысяч жителей ЛНР и ДНР, вынужденных покинуть свои дома. Туда отравятся 17 тысяч памперсов, 8 тысяч рулонов туалетной бумаги, 4 тысячи кусков мыла, другие гигиенические принадлежности, сотни банок тушенки и пачек крупы, посуда, одежда и многое другое.
Фура с гуманитарным грузом выедет в Белгород в эту пятницу, 15 июля. Необходимое имущество начнут раздавать беженцам уже в эти выходные.
В апреле президент Татарстана Рустам Минниханов сообщал, что из республики в Донбасс отправлено 353 тонны гуманитарной помощи. Для нуждающихся собирают продукты длительного срока хранения, предметы первой необходимости, предметы гигиены, детское питание.
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