Итальянский производитель грузовиков Iveco уйдет из России
Итальянский производитель грузовиков Iveco решил покинуть российский рынок, бизнес передадут местному оператору. Об этом заявил гендиректор компании Геррит Маркс.
Решение о передаче доли компании местному партнеру уже принято, уточнив, что завершение процесса потребует некоторого времени, передает Reuters.
Iveco имеет 33% долю в совместном предприятии с российской компанией AMT. На производственной площадке в Миассе (Челябинская область) «Ивеко АМТ» производятся грузовые автомобили.
После начала спецоперации России на Украине автоконцерны Renault, а еще Toyota, Lexus, BMW, Nissan, Mercedes-Benz, WAG (Volkswagen, Porsche, Audi, Skoda), Stellantis (владеет 14 брендами, среди которых Citroёn, Fiat, Opel и Peugeot), General Motors и другие объявляли о приостановке работы в России.
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