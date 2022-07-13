В Татарстане утонули еще двое мужчин — на этот раз в Бугульме и Альметьевском районе

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану

Стало известно о еще двух утонувших в Татарстане, мужчины погибли в Бугульме и Альметьевском районе, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.



Тело первого утонувшего извлекли в Бугульме с поверхности озера Хакимовского в 10 метрах от берега. Его передали сотрудникам полиции. Предварительная причина происшествия — купание в необорудованном месте. Обстоятельства происшествия уточняются.

Второй мужчина пропал еще днем 12 июля в селе Кичучатово в Альметьевском районе. Его вещи остались на берегу. Тело извлекли с поверхности воды днем 13 июля на расстоянии 50 метров от берега.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану

Сегодня в Набережных Челнах в реке Мелекеске на набережной им. Г. Тукая спасатели обнаружили тело мужчины. Сообщение о теле мужчины на поверхности воды поступило от очевидцев в 5.10. Спасатели извлекли его в 05.50 и передали сотрудникам полиции.



Вчера сообщалось о гибели молодого человека 2002 года рождения в Елабуге на Шишкинских прудах. Место для купания не было оборудовано. Вчера днем в Татарстане случились еще три происшествия на воде. Двое мужчин и девушка утонули в водоемах Казани, Челнов и Нижнекамского района.

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Маргарита Головатенко