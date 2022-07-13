В реке Мелекеске в Набережных Челнах утонул мужчина

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану

В Челнах в реке Мелекеске на набережной им. Г. Тукая спасатели обнаружили тело мужчины, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.

Сообщение о теле мужчины на поверхности воды поступило от очевидцев в 5.10. Спасатели извлекли его в 05.50 и передали сотрудникам полиции.

Личность погибшего устанавливается. Место не было предназначено для купания, отметили в ведомстве.

Вчера сообщалось о гибели молодого человека 2002 года рождения в Елабуге на Шишкинских прудах. Место для купания не было оборудовано. Вчера днем в Татарстане случились еще три происшествия на воде. Двое мужчин и девушка утонули в водоемах Казани, Челнов и Нижнекамского района.

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Маргарита Головатенко