Три человека утонули в Казани, Челнах и Нижнекамском районе
В Татарстане сегодня утонули три человека в водоемах. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по республике.
В Челнах у набережной Тукая, в пяти метрах от берега, всплыло тело мужчины. Прибывшие на место происшествия спасатели передали его сотрудникам полиции. Причина происшествия устанавливается.
В Нижнекамском районе мужчина 1952 года рождения погиб на озере у деревни Новое Минькино. Водолазы подняли его тело с глубины 3 метров в 20 метрах от берега.
В Кировском районе Казани девушка 2000 года рождения утонула, купаясь в районе улицы Серп и Молот на берегу дамбы. Спасатели извлекли ее тело с глубины 8 метров. Место не было оборудовано для купания.
Вчера в Набережных Челнах на Каме утонул 16-летний подросток. Прокуратура города организовала проверку по данному факту.
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