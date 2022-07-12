Три человека утонули в Казани, Челнах и Нижнекамском районе

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Татарстану

В Татарстане сегодня утонули три человека в водоемах. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по республике.

В Челнах у набережной Тукая, в пяти метрах от берега, всплыло тело мужчины. Прибывшие на место происшествия спасатели передали его сотрудникам полиции. Причина происшествия устанавливается.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Татарстану

В Нижнекамском районе мужчина 1952 года рождения погиб на озере у деревни Новое Минькино. Водолазы подняли его тело с глубины 3 метров в 20 метрах от берега.

В Кировском районе Казани девушка 2000 года рождения утонула, купаясь в районе улицы Серп и Молот на берегу дамбы. Спасатели извлекли ее тело с глубины 8 метров. Место не было оборудовано для купания.

Вчера в Набережных Челнах на Каме утонул 16-летний подросток. Прокуратура города организовала проверку по данному факту.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина