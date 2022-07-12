На Шишкинских прудах в Елабуге утонул 20-летний парень

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Татарстану

В Елабуге на Шишкинских прудах утонул парень 2002 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Татарстану.

Инцидент произошел на большом пруду рядом со сценой. Водолазы подняли тело мужчины с глубины 3 метров на расстоянии 10 метров от берега. Место для купания не было оборудовано. Причина происшествия устанавливается.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Татарстану

Сегодня днем в Татарстане произошли уже три происшествия на воде. Двое мужчин и девушка утонули в водоемах Казани, Челнов и Нижнекамского района.

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Татьяна Леухина