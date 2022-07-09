Губернатор Брянской области сообщил о взрыве на железнодорожных путях

В Брянской области на железнодорожных путях сработало неизвестное взрывное устройство, пути остались целы, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

— Сегодня в Унечском районе, на перегоне Робчик — Песчанка на железнодорожных путях перед грузовым поездом сработало неизвестное взрывное устройство. В результате инцидента в составе повреждены стекла кабины машиниста, железнодорожные пути не повреждены, пострадавших нет. На месте работают специализированные оперативные службы, — говорится в сообщении главы региона.

Фото: pxhere.com

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Российские военные подавили атаку противника ответным огнем. По предварительным данным, зафиксированы повреждения кровли, окон и фасадов нескольких домов.

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Максим Кокунин