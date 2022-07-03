В Курской области сообщили об обстреле поселка Теткино

В поселке Теткино в Курской области обстреляли территорию рядом с сахарным заводом. Пострадавших нет, сообщил в telegram-канале губернатор области Роман Старовойт.

Российские военные подавили атаку противника ответным огнем. По предварительным данным, зафиксированы повреждения кровли, окон и фасадов нескольких домов.

Сегодня утром 3 июля в Белгороде была слышна серия громких звуков, предположительно, сработала система ПВО. Загорелся частный жилой дом по улице Маяковского, 23. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о трех погибших и четырех пострадавших в результате инцидента.

В начале июня Следственный комитет России возбудил уголовное дело после обстрела поселка Теткино в Курской области со стороны Украины.



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Татьяна Леухина