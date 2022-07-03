В Белгороде три человека погибли в результате обстрелов

В Белгороде три человека погибли, четверо пострадали в результате взрывов в городе. Об этом сообщил в своем telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Мужчину в тяжелом состоянии и ребенка десяти лет доставили в больницу.

— Предварительная информация на данную минуту: есть частичные разрушения 11 многоквартирных домов по улицам Маяковского, Мичурина, Чумичова, Попова и Павлова. А также не менее 39 частных жилых домов по улицам Маяковского, Попова, Павлова разрушено частично, из них пять полностью, — говорится в сообщении Гладкова.

Ранее он сообщал, что рано утром 3 июля в Белгороде была слышна серия громких звуков, предположительно, сработала система ПВО. Загорелся частный жилой дом по улице Маяковского, 23. Белгородская область граничит с Украиной.

В конце мая в Белгородской области обстреляли села Нехотеевку, Журавлевку. Следственный комитет России сообщал, что намерен установить лиц, причастных к обстрелу населенного пункта.



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Татьяна Леухина