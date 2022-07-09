Главное о коронавирусе на 9 июля: приостановка ограничений в Татарстане, срок нахождения COVID-19 в организме
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Татарстане опустился до 10%
- В Татарстане приостановили действие постановления Кабмина от 19 марта 2020 г. №208 «О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции». Вице-премьер Татарстана, руководитель оперштаба по борьбе с коронавирусом Лейла Фазлеева объяснила «Реальному времени», что все действующие до сегодняшнего дня в республике антиковидные ограничения приостановлены. Приостанавливаются ограничения на работу ночных клубов (дискотек), баров и других организаций индустрии отдыха и развлечений, курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных общественных местах. Кроме того, в Татарстане с 8 июля не действует ограничение на количество присутствующих на досуговых, зрелищно-развлекательных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных мероприятиях. Также к обычному режиму работы вернулись органы ЗАГСа — на церемонии бракосочетании допускается любое число гостей.
- В Татарстане на 8 июля проведено 6 761 056 лабораторных исследований на наличие коронавируса. Охват тестированием за последние 7 дней на 100 тысяч населения в Татарстане составляет 201,5 исследования. По данным на утро 8 июля, за сутки проведено 7 885 тестов на COVID-19.
- Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Татарстане за неделю опустился на 1,9%. По состоянию на 8 июля он оценивался в 10,1%, подсчитало «Реальное время» на основе данных федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом.
- В Татарстане за неделю число привитых против коронавируса выросло на 2 666, подсчитало «Реальное время» на основе данных федерального оперштаба по борьбе с инфекцией. На 8 июля первый компонент вакцины получили 2 534 172 жителя республики. Из них курс вакцинации завершили 2 469 240 татарстанцев. За минувшие 7 дней их число выросло на 2 667 человек.
Россияне могут привезти из отпусков последние версии субвариантов коронавируса
- Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России опустился за неделю с 18,6% до 16,6%.
- Вакцинацию первым компонентом препаратами против коронавируса в стране провели 93 099 012 раз, а полный цикл вакцинации — 88 672 769 раз.
- Заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета (НГУ) Сергей Нетесов заявил, что сейчас большинство россиян отдыхают в Турции и через две-три недели они могут привезти в страну последние версии субвариантов коронавируса.
- Автомобильное сообщение между Тюменской областью и Казахстаном через пункт пропуска «Казанское», прерванное в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса, возобновят с 11 июля.
- Роспотребнадзор по Тюменской области отменил обязательную вакцинацию от коронавируса в регионе, которая была установлена для отдельных групп граждан по эпидпоказаниям. Отмена обязательной вакцинации связана со стабилизацией ситуации по коронавирусу в области.
- Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная сообщила, что коронавирус у некоторых пациентов может оставаться в организме в течение нескольких месяцев, при этом симптомы инфекции сохраняются, но человек уже не заразен.
В Аргентине начнут прививать от коронавируса детей от шести месяцев
В мире коронавирусом нового типа на 09.20 (мск) заразился 554 531 201 человек, 6 349 697 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (88 547 882). На второй строчке — Индия (43 604 394), на третьей — Бразилия (32 830 844), на четвертой — Франция (32 318 670), на пятой — Германия (29 022 265).
Больше всего смертей зафиксировано в США (1 020 816). За ними следуют Бразилия (673 339), Индия (525 386), Россия (373 779, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (325 976).
- В Аргентине начнут прививать от коронавируса детей от шести месяцев. Для иммунизации будет использован препарат Moderna.
- Катар и Пакистан вслед за Кипром вернули масочный режим из-за новых вспышек COVID-19.
- С посольства России в КНДР полностью сняли ковидные ограничения. Среди дипломатов РФ нет заразившихся коронавирусом. Ротация сотрудников российского посольства в Пхеньяне произойдет только после открытия границы, однако сейчас перспективы отмены запреты на трансграничное пассажирское движение не просматриваются.
- Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший, принявший присягу 30 июня, заразился коронавирусом — у него небольшая температура. Филиппинский лидер возобновит личные встречи по завершении семидневного карантина и после того, как симптомы болезни исчезнут.
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