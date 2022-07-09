В Татарстане провели более 6,76 миллиона исследований на COVID-19

Фото: Максим Платонов

В Татарстане на 8 июля проведено 6 761 056 лабораторных исследований на наличие коронавируса. Такие данные приводит Управление Роспотребнадзора по республике.

Охват тестированием за последние 7 дней на 100 тысяч населения в Татарстане составляет 201,5 исследования. По данным на утро 8 июля, за сутки проведено 7 885 тестов на COVID-19.

Фото: Максим Платонов

С 8 июля в Татарстане приостановлено действие всех антиковидных ограничений. Решение принято в связи с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения COVID-19.



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Татьяна Демина