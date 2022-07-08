Число вакцинированных от коронавируса в Татарстане за неделю выросло на 2 266 человек

Фото: Максим Платонов

В Татарстане за неделю число привитых против коронавируса выросло на 2 666, подсчитало «Реальное время» на основе данных федерального оперштаба по борьбе с инфекцией. На 8 июля первый компонент вакцины получили 2 534 172 жителя республики.

Из них курс вакцинации завершили 2 469 240 татарстанцев. За минувшие 7 дней их число выросло на 2 667 человек.

Фото: Максим Платонов

На сегодняшний день в Казани для вакцинации доступны — «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «СпутникЛайт». Вакцины «КовиВак» в наличии нет.

С 8 июля в Татарстане приостановлено действие всех антиковидных ограничений. Решение принято в связи с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения COVID-19.



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Татьяна Демина