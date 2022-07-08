Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Татарстане опустился до 10%

Фото: Максим Платонов

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Татарстане за неделю опустился на 1,9%. По состоянию на 8 июля он оценивается в 10,1%, подсчитало «Реальное время» на основе данных федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом.

Прививку против коронавируса сделали 2 534 172 жителя Татарстана. Их них 2 469 240 человек завершили курс вакцинации.

скриншот стопкоронавирус.рф

Напомним, в Татарстане еще 14 марта отменили обязательную вакцинацию против коронавируса отдельных категорий граждан. Требование действовало с октября 2021 года. Из постановления главы Управления Роспотребнадзора по РТ Марины Патяшиной следовало, что уровень коллективного иммунитета среди категорий граждан, подлежавших обязательной вакцинации, по состоянию на 10 марта 2022 года превысил 80%.



С сегодняшнего дня в Татарстане приостановлено действие всех антиковидных ограничений. Решение принято в связи с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения COVID-19.



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Татьяна Демина