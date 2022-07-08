Рустем Сибгатуллин возглавил филиал «Центра по обеспечению деятельности Казначейства» в Казани

Рустем Сибгатуллин возглавил филиал «Центра по обеспечению деятельности Казначейства» в Казани. Сегодня коллективу ведомства его представил первый заместитель премьер-министра Татарстана Рустам Нигматуллин.

О том, что Рустем Сибгатуллин возглавит филиал «Центра по обеспечению деятельности Казначейства» в Казани, «Реальное время» писало накануне. Источники издания еще в начале недели сообщали, что он покидает свою должность в Министерстве экономики Татарстана. Однако сам он в разговоре с корреспондентом «Реального времени» эту информацию опроверг.



В Министерстве экономики Татарстана Рустем Сибгатуллин с 2012 года. Он начинал работу, когда ведомство возглавлял Мидхат Шагиахметов. Кроме него, при Сибгатуллине сменились еще два министра — Артем Здунов (2014—2018), Фарид Абдулганиев (2018—2020). При нем же министерское кресло вновь занял Мидхат Шагиахметов.

Рустем Сибгатуллин сменил на посту начальника филиала ФКУ «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» в Казани Амину Хусаинову. Она назначена проректором по инфраструктуре Финансового университета при правительстве России, сообщает пресс-служба президента Татарстана.

Фото: tatarstan.ru

Межрегиональный филиал ФКУ «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» в Казани является преемником Управления Росфиннадзора по Татарстану.



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Татьяна Демина