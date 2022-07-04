Бессменный первый замглавы Минэкономики Татарстана Сибгатуллин покидает министерство — источник

Первый заместитель министра экономики Татарстана — директор Департамента развития предпринимательства и конкуренции Рустем Сибгатуллин покидает свою должность. Об этом «Реальному времени» сообщили источники.

По их данным, он займется контролем исполнения бюджетных программ в одном из органов исполнительной власти.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сам Сибгатуллин в разговоре с «Реальным временем» опроверг эту информацию.

Рустем Сибгатуллин родился 7 апреля 1970 года в Казани. С 1992 года по 1993 год занимал пост государственного налогового инспектора в Государственной налоговой инспекции Советского района Казани. С 1993 по 1994 год — старший государственный налоговый инспектор в Государственной налоговой инспекции по Казани. Затем работал ведущим экономистом, главным экономистом, начальником отдела валютного регулирования и ценных бумаг Министерства финансов Татарстана.

В 1997—1999 годы был заместителем главы аппарата администрации Московского района Казани. До 2012 года занимал пост начальника Центра финансового обеспечения МВД по РТ. В 2012—2015 годах был заместителем министра экономики Татарстана — начальником Департамента поддержки предпринимательства. С апреля 2015 года — первый заместитель министра экономики Татарстана — директор Департамента развития предпринимательства, а с 1 декабря 2017 года — первый заместитель министра экономики Татарстана — директор Департамента развития предпринимательства и конкуренции.

При нем сменились три министра экономики республики: Артем Здунов (2014—2018), Фарид Абдулганиев (2018—2020), Мидхат Шагиахметов (2020 — настоящее время).



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина