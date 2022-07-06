Минобороны России заявило, что боевики используют в военных целях медобъекты в ДНР

Фото: кадр видео Минобороны России

Украинские националисты используют в военных целях медицинские объекты донецких городов Угледара, Бахмута и Константиновки. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

В Угледаре ДНР в городской стоматологической клинике украинские националисты оборудовали огневые позиции и снайперские точки, подходы к учреждениям заминированы.

Фото: кадр видео Минобороны России

В Бахмуте Донецкой Народной Республики в больнице №2 разместились раненые боевики украинских националистических формирований. При этом всех гражданских больных, независимо от состояния их здоровья, выгнали из лечебного учреждения. А в Константиновке на территории больницы №2 националисты оборудовали огневые позиции, на прилегающей территории разместили тяжелое вооружение, а в помещениях удерживают жителей близлежащих домов, передает пресс-служба Минобороны России.

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Татьяна Леухина