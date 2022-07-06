В России выявили 3 150 новых случаев заболевания коронавирусом

За последние сутки в России коронавирус выявили у 3 150 человек. Всего с начала пандемии по стране зарегистрирован 18 448 451 случай COVID-19.

Госпитализировано за последние сутки 1 278 жителей России. Это на 6,9% меньше по сравнению с 5 июля, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 6 июля, за сутки в связи с выздоровлением от COVID-19 выписали 3 437 человек. Всего вылечившихся — 17 877 013 россиян.

За сутки коронавирус унес жизни 44 россиян. Всего от инфекции скончались 381 398 человек.

Фото: стопкоронавирус.рф

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Маргарита Головатенко