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В России выявили 3 150 новых случаев заболевания коронавирусом

12:05, 06.07.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России выявили 3 150 новых случаев заболевания коронавирусом
Фото: realnoevremya.ru

За последние сутки в России коронавирус выявили у 3 150 человек. Всего с начала пандемии по стране зарегистрирован 18 448 451 случай COVID-19.

Госпитализировано за последние сутки 1 278 жителей России. Это на 6,9% меньше по сравнению с 5 июля, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 6 июля, за сутки в связи с выздоровлением от COVID-19 выписали 3 437 человек. Всего вылечившихся — 17 877 013 россиян.

За сутки коронавирус унес жизни 44 россиян. Всего от инфекции скончались 381 398 человек.

Фото: стопкоронавирус.рф

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на 6 июля читайте в подборке интернет-газеты.

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Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина Татарстан

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