Главное о коронавирусе на 6 июля: Володин обвинил США в появлении пандемии, бергамот против COVID-19

За последние несколько дней новых случаев смерти от COVID-19 не зарегистрировали

За последние сутки в Татарстане выявлено 40 случаев заражения коронавирусом. Всего на 6 июля общее количество инфицированных в республике достигло 152 806. Выздоровели за весь период 149 406 человек, в том числе 72 — за минувшие сутки. Всего скончались 1 995 человек, за минувшие сутки — ноль. Госпитализировали за сутки 37 человек.

По данным на 5 июля, в Татарстане коронавирус был выявлен у 41 человека. За весь период пандемии в республике подтвердилось 152 766 случаев COVID-19. На вчерашний день в республике выздоровели 98 человек, а общее количество вылечившихся пациентов составляет 149 334. Умерли за весь период 1 995 заболевших татарстанцев. За последние несколько дней новых случаев смерти от COVID-19 не зарегистрировали.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Минздрав зарегистрировал назальную вакцину от COVID-19 «Салнавак»

За последние сутки в России выявили 3 150 новых случаев коронавируса, выздоровели 3 437 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 18 448 451 человека, а выздоровевших — до 17 877 013. За сутки болезнь унесла жизни 44 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 381 398 человек.

Роспотребнадзор сообщил, что в России доля подвидов омикрон-штамма коронавируса BA.4 и BA.5 среди выявляемых случаев увеличилась за неделю с 3,69% до 6,57%. Отмечается, что показатель заболеваемости COVID-19 в стране на 3,9% ниже, чем в среднем за последние четыре недели.

Минздрав России зарегистрировал назальную вакцину от COVID-19 «Салнавак» компании «Генериум». Препарат является комбинированной векторной вакциной, а показанием к ее применению является профилактика коронавируса у взрослых в возрасте 18—60 лет. Вакцинация должна проводиться в два этапа с интервалом в три недели, говорится в инструкции к препарату. Отмечается, что вакцина представлена в виде спрея, вводится назально.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что в появлении коронавируса виноваты ученые США. По его словам, в числе последствий пандемии «миллионы заболевших и погибших, мировой экономический кризис, падение уровня жизни людей». Володин потребовал, чтобы «военные биологические разработки США, которые они ведут по всему миру», были остановлены и рассекречены. Кроме того, «всем государствам, пострадавшим от пандемии, США обязаны компенсировать понесенные убытки», написал он в соцсетях.

Фото: wikipedia.org

Биофармацевтическая компания «ПСК Фарма» рассмотрит возможность экспорта препарата против коронавируса на основе нирматрелвира. Отмечается, что производство нового препарата будет осуществляться на площадке «ПСК Фарма» в Дубне, компания сможет покрыть всю рыночную потребность в нирматрелвире. Сроки поступления препарата в гражданский оборот будут зависеть от государственного заказа, отметили в «ПСК Фарма».

Сенатор, заслуженный врач России Владимир Круглый заявил, что эксперты называют прививки единственным действенным методом профилактики и предупреждения возвращения пандемии, в противном случае осенью возможна новая волна COVID-19 и возвращение части антиковидных ограничений. По его словам, «можно предположить, что эта волна будет легче, чем штамм «дельта».

Жители Московской области теперь смогут оформить выплату в случае осложнений после вакцинации онлайн на сайте «Госуслуги». Чтобы оформить выплату, нужно зайти на электронный портал, заполнить электронную заявку, указать реквизиты для перечисления средств и приложить документы. Услугу предоставят в течение 10 дней. Напомним, в случае подтвержденных осложнений после вакцинации жителям региона полагается разовая выплата в размере 10 тысяч рублей. Кроме того, пособие в размере 30 тысяч рублей может получить представитель семьи пациента в случае его смерти, наступившей из-за осложнений.

Фото: pixnio.com

Губернатор Смоленской области Алексей Островский внес изменения в указ о режиме повышенной готовности из-за пандемии коронавируса, отменив большую часть профилактических мер, в том числе касающихся времени работы ресторанов, кафе, баров. При этом сохранятся требование об обязательном ношении масок медработниками и ограничения на посещение социальных учреждений. Кроме того, в регионе разрешили проводить массовые мероприятия при условии соблюдения требований обработки рук антисептиками при входе в здания, а также в местах приема пищи.

Губернатор Курской области Роман Старовойт отменил режим повышенной готовности и все ограничения, введенные в регионе из-за коронавируса весной 2020 года. В пресс-службе правительства уточнили, что сохраняется только использование масок в медицинских учреждениях. По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Курской области с начала пандемии коронавирусом заразились более 119,4 тысячи человек, выздоровели свыше 116,5 тысячи, умерли более 2,4 тысячи.

Глава Коми Владимир Уйба сообщил, что медучреждения региона сократили число коек для лечения пациентов с коронавирусом на 22% из-за уменьшения количества заболевших и нуждающихся в госпитализации. Сейчас развернуто 136 коек, из них занято 76. При этом в регионе продолжается вакцинация от коронавируса. Завершили ее 455 912 человек, 116 477 человек ревакцинировались, они защищены от новой вспышки, «поскольку никто не может пока сказать, что не будет новой модуляции вируса», добавил глава региона.

Фото: rkomi.ru

Глава Кабардино-Балкарии (КБР) Казбек Коков отменил масочный режим в регионе в связи с улучшением эпидемиологической ситуации по коронавирусу. В КБР отмечается устойчивое снижение числа новых случаев выявления COVID-19. В связи с этим по рекомендации Роспотребнадзора Коков подписал указ об ослаблении противоэпидемических мер, которые вводились в республике в течение периода пандемии.

Исполняющий обязанности главного санитарного врача Томской области подписал постановление об отмене в регионе обязательной вакцинации от коронавируса. Напомним, от 15 октября 2021 года вводилась вакцинация для широкого круга жителей региона — медиков, вахтовиков, работников торговли и сферы обслуживания, правоохранителей. По данным на 5 июля, в Томской области заболели 132 тысячи жителей (29 за сутки), выздоровели 130,9 тысячи граждан (37 за сутки), а также умер 861 человек (один за сутки).

Фото: Максим Платонов

Заместитель муфтия Крыма Айдер Исмаилов заявил, что богослужения на Курбан-байрам пройдут во всех мечетях полуострова после двухлетнего перерыва, связанного с пандемией коронавируса. Так, во всех мечетях Крыма в субботу в 6.00 пройдут праздничные богослужения и мероприятия. ДУМ Крыма организует традиционные жертвоприношения, которые являются главным событием праздника. «Будем нуждающимся раздавать мясо жертвенных животных, радоваться сами и радовать окружающих», — отметил Исмаилов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что председатель КНР не отказывался от приглашения президента Владимира Путина посетить Россию. Ранее об отказе сообщила японская газета Yomiuri со ссылкой на источники. По данным издания, Си Цзиньпин заявил, что посетить Россию будет сложно из-за антикоронавирусных ограничений.

В Италии за сутки зафиксировали более 100 тысяч новых случаев COVID-19

В мире коронавирусом нового типа на 08.20 (мск) заразились 551 260 030 человек, 6 342 253 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (88 066 096). На второй строчке — Индия (43 531 650), на третьей — Бразилия (32 610 514), на четвертой — Франция (31 861 391), на пятой — Германия (28 673 212).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 018 349). За ними следуют Бразилия (672 429), Индия (525 242), Россия (373 640, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (325 868).

В Италии зафиксировали более 100 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом. Так, с 4 июля 2022 года в стране зарегистрировали 132 274 случая заражения. Такая статистика отмечена впервые с 8 февраля 2022 года. По словам заместителя министра здравоохранения Пьерпаоло Силери, падение новой волны пандемии начнется через пару недель. «Знаменитое плато будет примерно в середине июля, тогда число случаев начнет падать», — сказал он.

Министр здравоохранения Франции Франсуа Брон заявил, что в стране усиливается седьмая волна заболеваемости COVID-19. По его словам, ежедневно выявляется около 120 тысяч новых случаев заражения. Стоит отметить, что всего с начала пандемии во Франции зафиксированы более 30 млн случаев заражения коронавирусом.

Фото: pxhere.com

Королева Испании Летисия заразилась коронавирусом, сообщает газета El Pais, ссылаясь на пресс-службу королевского двора. В понедельник она посетила церемонию вручения наград Фонда принцессы Жироны, а на прошлой неделе «проводила у себя многочисленные мероприятия, связанные с саммитом НАТО, сопровождала супруг иностранных лидеров во время их визита в Мадрид».

Группа ученых из Уханьского института вирусологии Академии наук Китая выяснила, что компонент растения бергамот может быть эффективен для подавления воздействия коронавируса. Они установили, что химическое соединение бергамоттин, содержащееся в кожуре и мякоти, оказывает ингибирующее воздействие на инфекцию SARS-CoV-2, вызывающую COVID-19, включая штаммы «альфа» и «бета». Испытания на хомяках показали, что введение им бергамоттина в дозах 50 мг/кг и 75 мг/кг снижали вирусную нагрузку в их носоглотке и тканях легких. У грызунов также улучшилось общее состояние, уменьшились повреждения в легких и потеря веса.

Фото: pxhere.com

Глава Минздрава Сингапура Он Е Кун сообщил, что страна близка к новому пику очередной волны коронавируса. По его словам, суточный прирост новых случаев достиг 12 тысяч, что на 10% больше, чем неделю назад. При этом он подчеркнул, что «нынешняя волна не будет характеризоваться тяжелым течением заболеваний в отличие от прошлых». По его словам, «это связано с выработкой коллективного иммунитета за счет бустерной вакцинации или естественного иммунитета».

Канадский Минздрав выбросит 13,6 млн доз вакцины от коронавируса производства британо-шведской компании AstraZeneca, потому что их отказались использовать в стране. Об этом сообщает телеканал CBC, ссылаясь на источник в ведомстве. Напомним, ранее Оттава на фоне сообщений о побочных эффектах препарата этой фирмы отказалась вакцинировать им население. Предполагалось, что неиспользованные дозы передадут в развивающиеся страны. Канаде удалось отправить около 9 млн доз вакцины.

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Максим Кокунин