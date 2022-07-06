Слуцкий: если бы Кварацхелия остался в «Рубине», это было бы странно

Если бы грузинский футболист Хвича Кварацхелия не приостановил контракт с казанским «Рубином», это было бы глупо и странно, считает главный тренер команды из столицы Татарстана Леонид Слуцкий.



— У него оставался год контракта. Если бы даже он не ушел, он бы сто процентов сейчас воспользовался этим правом. Это глупо не воспользоваться этим правом, это было бы странно, — сказал он.

Слуцкий отметил, что казанский клуб после ухода футболиста в «Наполи» все время с ним общается:

— Я могу только сказать, что буду переживать за него, мы сохраним очень теплые дружеские отношения. Очень хороший человеческий контакт, — приводит слова тренера пресс-служба клуба.

Фото: rubin-kazan.ru

В конце июня Кварацхелия рассказывал о причинах ухода из казанского клуба и отъезда из России:

— Было много всего, но я уже знал, что уеду. Я не мог оставаться в России, — рассказывал он.



Вчера Леонид Слуцкий подвел итоги контрольного матча с «Динамо» после проигрыша казанцев. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу московского клуба.



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Маргарита Головатенко