Слуцкий прокомментировал итоги матча «Рубин» — «Динамо»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвел итоги контрольного матча с «Динамо» (0:2). Об этом сообщается на сайте клуба.

— В первом тайме «Динамо», может быть, больше владело мячом, со стандартов возникала острота. С моментами игры нам удалось справиться, были контратаки, был хороший момент у Муллина. Во втором тайме с заменами где-то стройность потерялась тем не менее не было видно какой-то пропасти между командами. Это нормально, это предсезонные сборы, команды находятся в разном состоянии, — отметил он.

Фото: t.me/fcrk1958

Сегодня «Рубин» проиграл «Динамо» в товарищеском матче в Новогорске. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу московского клуба.

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Татьяна Леухина