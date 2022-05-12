В Казани представили концепт нового корпуса IT-парка — с киберполигоном и цифровой библиотекой

Накануне в Казани прошла общественная дискуссия, посвященная созданию нового корпуса IT-парка, который расположится на месте бывшей фабрики «Спартак». В обсуждениях принимал участие директор IT-парка Александр Борисов, а инициатором встречи был глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин.

— В прошлом году мы поняли, что исчерпали все ресурсы в нынешнем IT-парке, так как около половины резидентов, которые сейчас есть, работают удаленно. Поэтому масштабирование площадки IT-парка стало необходимостью, — сказал Борисов.

По его словам, площадь нового корпуса IT-парка составит 43,3 тыс. кв. м, что в полтора раза больше нынешнего здания технопарка. Состоять новый корпус будет из двух блоков, один из которых постоят непосредственно на территории «Спартака», а второй — рядом. Соединять здания будет переход, а между блоками расположится общественное пространство. Всего новый корпус IT-парка обеспечит рабочими местами около 3 тысяч человек.

На первом этаже нового корпуса расположатся общедоступные объекты. К ним относятся почта, магазин, заведения общественного питания, аптека, барбершоп и химчистка для кроссовок. Выбирали наполнение резиденты технопарка. Основным требованием к арендаторам будет использование инноваций, что позволит сделать шоурум из первого этажа нового корпуса.

vk.com/it_park

На втором этаже расположат бизнес-инкубатор, конференц-зал, цифровую библиотеку, коворкинг, киберполигон, а также офисы и террасы. Начиная с третьего этажа в новом корпусе будут офисы для резидентов. Площадь будет зависеть от этажа: чем выше — тем больше помещения.

Сейчас уже ведутся строительные работы, на которых задействовано 364 человека. Завершить строительство планируют до конца 2022 года. Причем уже открыт прием заявок на резидентство в новом корпусе технопарка.

Артем Гафаров