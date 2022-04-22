Более 300 человек заняты на площадке строительства технопарка имени Рамеева в Казани

В строительстве технопарка им. Башира Рамеева в Казани задействовали 364 человека, все задания получены, работы на объекте ведутся в соответствии с планом. Об этом президенту Татарстана Рустаму Минниханову доложили во время посещения строительной площадки.

Ему представили варианты облицовки фасадов и остекления строящегося объекта, варианты световых решений с использованием диодной ленты, точечных подсветок. Также ему сообщили о сроках поставки необходимых материалов, передает пресс-служба президента Татарстана.

Фото: t.me/rustamminnikhanov

Рустам Минниханов ранее давал поручение запустить новый IT-квартал на базе обувной фабрики «Спартак» в Казани к 30 августа 2022 года, ко Дню республики.

Площадь IT-квартала составит 43 тысячи кв. м. В нем создадут более 4,5 тысячи рабочих мест. Технопарк на базе «Спартака» планируют сделать частью IT-квартала, который также сформируется в границах двух IT-парков, школы №21 и соседних бизнес-центров.



Татьяна Леухина