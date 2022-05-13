Глава Минцифры Татарстана об открытии нового IT-парка ко Дню республики: все должно идти своим чередом

Глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин не дал твердого ответа, откроется ли в Казани новый IT-парк имени Башира Рамеева в здании бывшей обувной фабрики «Спартак» ко Дню республики. Такой дедлайн поставлен президентом республики Рустамом Миннихановым.

— Все должно идти своим чередом, я уверен, что IT-парк откроют в текущем году. Процесс налажен таким образом, чтобы свои двери он открыл как можно скорее, — заявил Хайруллин в ответ на вопрос, откроют ли объект к 30 августа.

Он рассказал, что в новом IT-парке расположатся кофейня, ресторан и другие объекты. Посетить их сможет любой желающий.

— Мы ставили задачу перед нашими архитекторами, чтобы IT-парк, о котором мы говорим, вписался в городскую инфраструктуру, это раз. Если вы обратите внимание, там такие заборы находятся, на эту территорию попасть невозможно. Там не будет никаких заборов, там будет хорошо сделана прилегающая площадь, и самая фишка в том, что между улицей Марждани и Спартаковской тот главный наш холл, который будет находиться, он будет иметь сквозной проход. И ты можешь быть не айтишник, ты можешь вообще не иметь отношения к IT, но ты сможешь найти возможность посетить всю необходимую инфраструктуру, — рассказал Хайруллин. Он добавил, что «потусить» там смогут все.

vk.com/it_park

Площадь нового корпуса IT-парка составит 43,3 тыс. кв. м, что в полтора раза больше нынешнего здания технопарка. Состоять новый корпус будет из двух блоков, один из которых построят непосредственно на территории «Спартака», а второй — рядом. Соединять здания будет переход, а между блоками расположится общественное пространство. Всего новый корпус IT-парка обеспечит рабочими местами около 3 тысяч человек.



Татьяна Демина