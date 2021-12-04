Глава Минцифры Татарстана предложил увековечить имя создателя ЭВМ Башира Рамеева

Фото: ФОто: ru.wikipedia.org (Мемориальная доска Рамееву на жилом доме по ул. Московской, 104 в Пензе)

Глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин предложил увековечить память одного из авторов и конструкторов первой цифровой электронной вычислительной машины Башира Рамеева.

Он вместе с инженером Иссаком Бруком в августе 1948 года представил первый в СССР проект «Автоматическая цифровая электронная машина» с описанием схемы ЭВМ, а 4 декабря 1948 года они получили авторское свидетельство №10475, выданное Государственным комитетом Совета министров СССР по внедрению передовой техники в народное хозяйство.



— В рамках Года цифровизации — 2022 вместе с общественностью Татарстана продумаем и найдем форму для увековечивания имени выдающегося ученого и изобретателя Рамеева Башира Искандеровича, — написал Хайруллин в Instagram.



Он попросил оставить предложения в комментариях и пообещал, что они будут обязательно рассмотрены.

