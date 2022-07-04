В ожидании онлайн-распродажи трафик из Татарстана на сайт IKEA взлетел в восемь раз

В июне 2022 года жители Татарстана израсходовали на сайте IKEA в пять раз больше трафика, чем в мае. Об этом «Реальному времени» сообщили в «МегаФоне».

Вместе с этим объем переданных и загруженных данных в июне оказался меньше, чем в феврале этого же года, в 2,2 раза. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года он сократился на треть.

Пик активности татарстанцев на сайте IKEA зарегистрировали 27—28 июня. В каждый из этих дней интернет-пользователи из республики израсходовали в восемь раз больше мобильного трафика, чем за любой другой день месяца.

Фото: realnoevremya.ru

Это можно связать с ожидаемой распродажей на сайте IKEA. Она должна была начаться 1 июля. Планировалось, что шведская компания устроит ее для своих сотрудников. Накануне она объявила, что распродажа товаров со складов IKEA стартует 5 июля. Приобрести товары можно будет только на сайте.

На фоне сообщений о том, что финальная распродажа в IKEA будет закрытой, жители Татарстана начали искать сотрудников магазина. Объявления о поиске они размещали в интернете.

Так, жители Казани размещали сообщения, предлагая сотрудникам IKEA договориться об условиях покупки мебели в офлайн-формате. Большая часть объявлений предусматривала выдвижение работниками своих условий. Некоторые казанцы предлагали уже готовое решение — например, о выплате сотруднику разницы между начальной ценой и скидкой.

Фото: realnoevremya.ru

В середине июня стало известно, что IKEA избавится от производственных активов в России и продаст все четыре принадлежащие ей фабрики.



— Розничный бизнес ИКЕА в России остается на паузе. Это решение повлечет за собой оптимизацию, которая в том числе коснется многих сотрудников, — отметили в IKEA.

Шведская компания приостановила свою деятельность на территории России в начале марта, после начала спецоперации на Украине. С 1 июня в российских магазинах IKEA, в том числе и в Казани, стартовала работа отделов обмена и возврата товара.

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Татьяна Демина