IKEA во вторник начнет распродажу товаров со складов

Распродажа товаров со складов IKEA начнется 5 июля. Информация опубликована на сайте магазина.

Доставка будет осуществляться только в тех городах, где есть магазины шведской сети: Казань, Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Екатеринбург, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Ростов-на-Дону, Самара, Уфа и на прилегающей к ним территории (не более 50 км от города).

Фото: pixabay.com

Также покупатели смогут оформить самовывоз из магазина или пунктов выдачи заказов партнеров (Ozon, «Почта России»).

На этой неделе жители Казани начали размещать в интернете объявления о поиске сотрудников магазина шведской компании IKEA, чтобы попасть на финальную «закрытую распродажу». Тем временем в интернет-магазине Wildberries под брендом IKEA начали продаваться 1 400 товаров. Их реализуют 167 продавцов — и ни один из них не является представителем IKEA.



Кроме того, жители Татарстана на фоне ухода шведской сети начали выставлять на продажу популярную игрушку — акулу. На одном из сайтов объявлений ее можно купить и за 20 тысяч, и за 100 тысяч, и за 500 тысяч. Покупатели могут приобрести акулу и за 1 млн или за 9,3 млн рублей.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина