Казанцы ищут сотрудников IKEA, чтобы поучаствовать в финальной распродаже

Жители Казани начали размещать в интернете объявления о поиске сотрудников магазина шведской компании IKEA, чтобы попасть на финальную «закрытую распродажу».



Согласно распространенной в СМИ информации, магазин запускает распродажу в офлайн-формате лишь для своих сотрудников. Для остальных покупателей распродажа будет организована чуть позже и только в формате онлайн.

Так, жители Казани размещают объявления, предлагая сотрудникам договориться об условиях покупки мебели в офлайн-формате. Большая часть объявлений предлагает сотрудникам выдвинуть свои условия. Другие казанцы предлагают уже готовое решение — например, о выплате сотруднику разницы между начальной ценой и скидкой.

На позапрошлой неделе стало известно, что IKEA избавится от производственных активов в России и продаст все четыре принадлежащих ей фабрики. Поиск новых владельцев для предприятий в Ленинградской, Кировской и Новгородской областях уже начался. Их может приобрести мебельная сеть Hoff.

По информации СМИ, IKEA уже начала уведомлять арендодателей торговых центров, в которых расположены их магазины и студии, о желании досрочно расторгнуть договоры аренды.



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Маргарита Головатенко