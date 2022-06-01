Казанская IKEA заработала на возврат

В магазинах IKEA с 1 июня стартовала работа отделов обмена и возврата товаров в магазинах — они начали работу и в Казани. В ТЦ «Мега» побывал корреспондент «Реального времени».

Основная площадь магазина в столице Татарстана по-прежнему закрыта, однако отделы по возврату и обмену товаров функционируют. Покупатели могут обменять или вернуть товар, оформить услугу или получить уже оплаченный ранее товар.

Фото: realnoevremya.ru

— Все обязательства перед покупателями по оформленным и оплаченным до 3 марта включительно заказам, а также услугам доставки и сборки будут выполнены. Получить оформленные заказы на самовывоз и в магазинах IKEA, и в пунктах выдачи заказов можно по обычному режиму работы, — уточнили «Реальному времени» в компании.

Фото: realnoevremya.ru

Сотрудники сообщили, что сроки возможного возобновления продаж в магазине пока неизвестны, информация по этому вопросу будет появляться на сайте компании.



— Возвращать можно любые товары за исключением матрасов, подушек и одеял, так как 14 дней в любом случае прошло. Если это [вопрос] качества — в течение двух лет. Если вам не подошел товар или надоел товар — в течение года, если он не был в употреблении. Если товар был куплен до закрытия магазина — его тоже можно сдать. Главное, чтобы не было следов использования, — пояснил работник службы.

Фото: realnoevremya.ru

Отделы возврата и обмена товаров будут открыты со вторника по субботу с 12.00 до 20.00. Центр поддержки клиентов работает ежедневно с 08.00 до 21.00 по местному времени.

Маргарита Головатенко