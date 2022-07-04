Интерес к сайту «Рубина» упал в два раза после вылета клуба в ФНЛ

В июне этого года интернет-трафик на сайте казанского футбольного клуба «Рубин» упал в два раза. Его посещаемость вернулась к показателям апреля, сообщили «Реальному времени» в «МегаФоне».

Вместе с этим по сравнению с 2021 годом трафик на сайте «Рубина» вырос на 40%. Значительный рост зафиксировали в мае, когда казанский клуб проводил свои последние матчи в Российской премьер-лиге. По сравнению с мартом-апрелем 2022 года на сайте «Рубина» среди абонентов «МегаФона» в Татарстане трафик вырос в 2,5 раза.

Пик активности на сайте «Рубина» зафиксировали 16—17 мая. Тогда казанский клуб сообщил о бесплатной раздаче билетов на матч с «Уфой».

Фото: rubin-kazan.ru

Напомним, 8 мая «Рубин» уступил «Локомотиву» (1:0), 15 мая — «Уралу» (3:0), а 21 мая — «Уфе» (1:2), после чего и вылетел в ФНЛ. После этого посещаемость сайта казанского клуба начала падать.



После вылета из РПЛ «Рубин» одержал уже три победы. 20 июня казанский клуб обыграл «Акрон» (1:0), 21 июня — «КАМАЗ» (5:0), а 28 июня — «Крылья Советов» (3:1).

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Татьяна Демина