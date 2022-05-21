«Рубин» проиграл «Уфе» в матче РПЛ

Казанский «Рубин» проиграл «Уфе» со счетом 1:2 в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра проходила на «Ак Барс Арене» в столице Татарстана.

Первый гол у казанцев забил Виталий Лисакович. На 54-й минуте счет сравнял Владислав Камилов, а на 90-й минуте второй мяч в ворота «Рубина» забил Дилан Ортис. На 103-й минуте матча пенальти не забил Лисакович.

По итогам матча «Уфа» набирает 30 очков и поднимается на 14-ю строчку турнирной таблицы чемпионата России. «Рубин» с 29 очками опускается на 15-ю позицию и вылетает в ФНЛ.

Татьяна Леухина