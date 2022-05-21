Новости спорта

19:24 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

«Рубин» проиграл «Уфе» в матче РПЛ

19:05, 21.05.2022
«Рубин» проиграл «Уфе» в матче РПЛ
Фото: vk.com/fcrk

Казанский «Рубин» проиграл «Уфе» со счетом 1:2 в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра проходила на «Ак Барс Арене» в столице Татарстана.

Первый гол у казанцев забил Виталий Лисакович. На 54-й минуте счет сравнял Владислав Камилов, а на 90-й минуте второй мяч в ворота «Рубина» забил Дилан Ортис. На 103-й минуте матча пенальти не забил Лисакович.

По итогам матча «Уфа» набирает 30 очков и поднимается на 14-ю строчку турнирной таблицы чемпионата России. «Рубин» с 29 очками опускается на 15-ю позицию и вылетает в ФНЛ.

Татьяна Леухина
СпортФутбол Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также