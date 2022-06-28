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«Рубин» обыграл «Крылья Советов»

18:17, 28.06.2022
«Рубин» обыграл «Крылья Советов»
Фото: rubin-kazan.ru

Казанский «Рубин» обыграл самарские «Крылья Советов». Матч закончился со счетом 3:1.

Голы в ворота самарского клуба забили Камиль Муллин, Джоэль Фамейе и Георгий Зотов. Матч проходил в столице Татарстана на «Ак Барс Арене».

На прошлой неделе «Рубин» обыграл «КАМАЗ». Матч завершился со счетом 5:0. Игра проходила в Казани.

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Татьяна Демина
СпортФутбол Татарстан

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