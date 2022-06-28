«Рубин» обыграл «Крылья Советов»
Казанский «Рубин» обыграл самарские «Крылья Советов». Матч закончился со счетом 3:1.
Голы в ворота самарского клуба забили Камиль Муллин, Джоэль Фамейе и Георгий Зотов. Матч проходил в столице Татарстана на «Ак Барс Арене».
На прошлой неделе «Рубин» обыграл «КАМАЗ». Матч завершился со счетом 5:0. Игра проходила в Казани.
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Татьяна ДеминаСпортФутбол Татарстан
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