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«Рубин» уступил «Уралу» в матче Российской премьер-лиги

15:59, 15.05.2022
«Рубин» уступил «Уралу» в матче Российской премьер-лиги
Фото: rubin-kazan.ru

Казанский «Рубин» уступил «Уралу» в сегодняшнем матче в рамках 29-го тура Российской премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу команды из Екатеринбурга.

Отмечается, что это самая крупная победа «Урала» над «Рубином» в рамках Российской премьер-лиги.

Два гола в ворота казанцев забил Эрик Бикфалви. Один гол забил Олег Шатов.

Так, «Рубин» набрал 29 очков в 29 встречах и опустился на 14-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги сезона-2021/2022. «Урал» занял 12-е место.

8 мая казанский «Рубин» проиграл «Локомотиву» в рамках 28-го тура РПЛ. Встреча в Москве завершилась со счетом 0:1 в пользу хозяев.

Дарья Акимова
СпортФутбол Татарстан

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