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«Рубин» проиграл «Локомотиву» в матче 28-го тура РПЛ

21:05, 08.05.2022
«Рубин» проиграл «Локомотиву» в матче 28-го тура РПЛ
Фото: rubin-kazan.ru

Казанский «Рубин» проиграл «Локомотиву» в рамках 28-го тура РПЛ. Встреча в Москве завершилась со счетом 0:1 в пользу хозяев.

Единственный гол в матче на 87-й минуте забил Антон Миранчук.

Таким образом, «Локомотив» набрал 44 очка и занял в турнирной таблице чемпионата России шестое место. «Рубин» с 29 очками остаётся на 13-й позиции.

30 апреля казанцы уступили «Сочи» в сегодняшнем матче в 27-м туре Российской премьер-лиги. Счет составил 0:6 в пользу сочинской команды.

Татьяна Леухина
СпортФутбол Татарстан

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