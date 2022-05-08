«Рубин» проиграл «Локомотиву» в матче 28-го тура РПЛ
Казанский «Рубин» проиграл «Локомотиву» в рамках 28-го тура РПЛ. Встреча в Москве завершилась со счетом 0:1 в пользу хозяев.
Единственный гол в матче на 87-й минуте забил Антон Миранчук.
Таким образом, «Локомотив» набрал 44 очка и занял в турнирной таблице чемпионата России шестое место. «Рубин» с 29 очками остаётся на 13-й позиции.
30 апреля казанцы уступили «Сочи» в сегодняшнем матче в 27-м туре Российской премьер-лиги. Счет составил 0:6 в пользу сочинской команды.
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