Казанский цирк создаст собственную труппу, но на это уйдет больше года

Фото: Ринат Назметдинов

Казанский государственный цирк начал активную работу по формированию собственной труппы, но сам процесс может затянуться на несколько лет. Об этом «Реальному времени» рассказала его директор Эльмира Булатова.

По ее словам, Казанский цирк пока не имеет четкой концепции того, как будет выглядеть труппа и какие номера будут представлены.

— Если преждевременно говорить, то это будут какие-то воздушные номера. У нас уже есть такие некие задумки, — поделилась Булатова.

Фото: realnoevremya.ru

Кроме того, труппу могут пополнить уже ушедшие артисты, которые могут восстановить свои номера, а основной составляющей станут выпускники Казанской цирковой школы.

— Если труппа Казанского цирка будет базироваться исключительно в этом цирке, то через полгода сюда никто не придет, потому что людям станет скучно. А цирк обязан постоянно удивлять людей. Номера постоянно должны меняться, но чтобы отрепетировать один номер, уйдет месяц, год, два, — сказала Эльмира Булатова.

Директор Казанского цирка отметила, что в настоящее время уже сделаны небольшие шаги к созданию этой труппы, но в полноценном составе она сможет появиться еще не скоро.

— Мы хотим ведь привлечь сюда самых лучших артистов. Если не привлечь, то воспитать. Но они же должны быть уверены в завтрашнем дне. У них должны быть ответы на вопросы: а что со мной будет завтра? А что со мной будет через год? Мы работаем, но я никого обманывать не собираюсь. Это будет через полгода? Не будет это через полгода, — подчеркнула Эльмира Булатова.

Фото: Ринат Назметдинов

Эльмира Булатова рассказывала «Реальному времени», что на данный момент полноценной труппы Казанского цирка не существует, а вопрос о ее создании был отложен.

— Что касается цирковой труппы, этот вопрос в первую очередь я, конечно, задала администрации Казанского цирка. Я знаю, что одно из направлений, которое приоритетно было выбрано прошлым руководством, — это создание собственной труппы, демонстрация программ Казанского цирка вне его стен, на площадках России. На сегодняшний день ситуация такая: это была некая попытка создания труппы, но, к сожалению, пандемийный и постпандемийный период внесли свои коррективы в эту деятельность. На данный момент вопрос с труппой отложен. То есть она не работает. Номера, которые входили в эту труппу, уезжают сейчас на гастроли кто куда. Полноценной труппы Казанского цирка сейчас не существует. Но мы обязательно вернемся к этому вопросу немножечко попозже. Вопрос с труппой Казанского цирка открыт, и мы обязательно будем его прорабатывать, но не сейчас, не сиюминутно, — сообщила она.



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Максим Кокунин