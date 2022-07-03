В Татарстане на этой неделе заболеваемость COVID-19 упала почти на 25%

Фото: Максим Платонов

В Татарстане с 27 июня по 3 июля зарегистрировали 318 случаев заражения коронавирусом. Это на 23,2% меньше, чем за предыдущую неделю, подсчитало «Реальное время» на основе данных федерального оперштаба по борьбе с инфекцией.



Напомним, с 20 по 26 июня в Татарстане COVID-19 выявили у 414 человек. С 13 по 19 июня в республике зарегистрировали 586 случаев заражения коронавирусом.



Всего на 3 июля в Татарстане зарегистрировано 152 684 случая заражения коронавирусом. Вылечились от него 149 212 жителей республики, умерли — 1 995.

Фото: Максим Платонов

В июне в Татарстане выявили 2 481 случай заражения COVID-19, что на 54,5% меньше, чем в мае этого года, подсчитало «Реальное время». В последний месяц весны коронавирус в республике выявили у 5 451 человека.



Как рассказывала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина, снижение числа заражений наблюдается с восьмой недели 2022 года, с 21 февраля.



Актуальная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени».



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Татьяна Демина