В июне заболеваемость COVID-19 в Татарстане сократилась более чем в два раза

Фото: Максим Платонов

В июне в Татарстане выявили 2 481 случай заражения коронавирусом. Это на 54,5% меньше, чем в мае этого года, подсчитало «Реальное время» на основе данных федерального оперштаба по борьбе с COVID-19.



В мае в республике зарегистрировали 5 451 случай коронавируса. Как заявляла заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина, снижение числа заражений наблюдается с восьмой недели 2022 года, с 21 февраля.



Фото: Максим Платонов

Всего в Татарстане зарегистрировано 152 556 случаев заражений COVID-19. Вылечились за это время 148 829 человек. Умерли от коронавируса 1 995 татарстанцев. В июне в республике не зарегистрировали ни одного случая смерти от этой инфекции.

Актуальная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на 30 июня читайте в подборке интернет-газеты.

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Татьяна Демина