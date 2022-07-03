В Татарстане за минувшие сутки выявили 42 новых случая COVID-19

В Татарстане за минувшие сутки выявили 42 новых случая COVID-19. Общее число заболевших достигло 152 684.

За сутки госпитализировали 27 татарстанцев. Выздоровели от коронавируса в республике еще 58 пациентов, с начала пандемии — 149 212.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Умерли за весь период 1 995 заболевших коронавирусом татарстанцев. За минувшие сутки новых случаев смерти от COVID-19 в республике не зарегистрировали.

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Татьяна Леухина