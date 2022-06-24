Роспотребнадзор по Татарстану: «Коронавирус есть. К сожалению, он с нами останется»
Коронавирус никуда не исчезнет и продолжит циркулировать как сезонное заболевание. Об этом сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина.
— Коронавирус есть. К сожалению, он с нами останется сезонной инфекцией. Будем продолжать с ним жить, — сказала она.
Вместе с этим Любовь Авдонина рассказала об улучшении ситуации с заболеваемостью COVID-19 в Татарстане. Снижение числа заражений наблюдается с восьмой недели 2022 года, с 21 февраля.
— Любовь Геннадьевна [Авдонина] абсолютно права в своих формулировках с точки зрения того, что COVID никуда не ушел и превращается потихоньку в сезонную инфекцию. По крайней мере, мы на это надеемся. Я прошу правильно понять эти слова, с точки зрения того, что мы надеемся на то, что такие волны, которые мы с вами испытали в течение двух с половиной последних лет, они нас все-таки обойдут стороной, — добавил замглавы Минздрава Татарстана — руководитель Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.
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комментарии
просто же! на слово не верим.Предъявите новый короновирус! выделите кульутуру вируса.А до тех пор извните вашим словам доверия нет