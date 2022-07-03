В Пивной ассоциации Татарстана допустили снижение объема рынка пива в 2022 году

Фото: Максим Платонов (архив)

Снижение объема рынка пива в этом году вполне возможно. Такое мнение выразил руководитель Пивной ассоциации Татарстана Ринат Акчурин.

— Вполне возможно. Сейчас это чисто прогноз. Да, вполне возможно, потому что возникает потребность в хмеле, солоде, которые раньше закупали за рубежом, сейчас пивоваренные компании переходят на местного производителя, поэтому вполне возможно, что объем поставок не будет соответствовать требованиям, и в результате этого действительно может упасть количество произведенной продукции. Вполне возможно, — рассказал он «Реальному времени».

Ринат Акчурин обратил внимание, что на российском рынке пива количество импортного продукта намного снизилось. Это тоже отразится на его объемах.

— Мне кажется, что снижение [объема рынка пива] может еще произойти из-за того, что раньше учитывалось и импортное пиво. Сейчас количество импортного пива намного снизилось. Вот это тоже может сказаться, вот этот процент — его не будет, — считает руководитель Пивной ассоциации Татарстана.

Фото: Максим Платонов (архив)

Ринат Акчурин рассказал, что основная трудность, с которой столкнулись татарстанские пивовары после начала специальной военной операций и антироссийских санкций, которые последовали за ней, — необходимость заменить зарубежное сырье отечественным.

На этой неделе и.о. президента пивоваренной компании AB InBev Efes Ораз Дурдыев спрогнозировал снижение объемов рынка пива в России на 4—5% по сравнению с прошлым годом. Причиной могут стать логистические сложности, возникшие после введения Западом антироссийский санкций на фоне спецоперации на Украине и другие факторы.

По данным ЕГАИС, по итогам 2021 года розничные продажи пивной продукции в России увеличились почти на 0,7%, до 753,92 млн дал, год к году. Оборот пивных напитков вырос на 12,75%, до 88,42 млн дал.

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Татьяна Демина