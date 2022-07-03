«Главный вопрос пивоваров — это хмель и солод, которые надо заменить нашими местными сортами»

Фото: Максим Платонов (архив)

Основная трудность, с которой столкнулись татарстанские пивовары после начала специальной военной операции и антироссийских санкций, последовавших за ней, — необходимость заменить зарубежное сырье отечественным. Об этом «Реальному времени» рассказал глава Пивной ассоциации Татарстана Ринат Акчурин.

— Самый главный вопрос — это хмель и солод, которые нужно заменить нашими местными сортами. То есть вот это основная трудность. И еще ряд экспериментов, которые вводят, как то маркировка пива, еще кое-какие эксперименты. Сейчас, конечно, желательно вот эти все эксперименты приостановить, потому что необходимо поддержать местных пивоваров, — сообщил он.

Хмелем, к слову, знаменита соседняя с Татарстаном Чувашия. Однако, например, и.о. президента пивоваренной компании AB InBev Efes Ораз Дурдыев заявил, что чувашского хмеля «в лучшем случае хватит на местных производителей» и это «не те сорта, которые могут использовать крупные пивовары».

Фото: ru.wikipedia.org

— Ну вы понимаете, критиковать можно все. Однако вот, например, чувашское пиво — оно очень хорошее, очень качественное. Используется свой хмель, солод. И, слушайте, оно конкурентоспособное пиво. Понятное дело, что тот хмель, который получали из Германии, из Чехии, он, может быть, где-то и лучше, селекционно богаче, — считает Ринат Акчурин.

Что касается хмеля, то вся пивная промышленность как Татарстана, так и всей России будет переходить на отечественный. И это займет какое-то время, сейчас предприниматели только в начале пути.

— Дело в том, что на сегодняшний день и Чувашия, и ряд других республик, они, скажем так, в начале пути, они не то чтобы учатся, они идут к тому, чтобы производить хмель ничуть не хуже, чем за рубежом. Ну, скажем так, еще в начале пути, когда вся пивная промышленность будет переходить на наш хмель, это будет требовать соответствующего качества, и я думаю, это качество может быть не сразу, но со временем оно все равно будет. Критиковать можно все. На самом деле, я думаю, что просто нужно уметь варить пиво, — рассказал глава Пивной ассоциации Татарстана.

Фото: Максим Платонов (архив)

Крупные пивоваренные компании возили хмель для производства пива из Чехии, Германии, Турции. Однако на сегодняшний день с этим возникли проблемы. Как рассказывал Ораз Дурдыев, отечественные пивовары даже обсуждают с Минсельхозом возрождение культуры хмелеводства.

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Татьяна Демина