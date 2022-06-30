В Ассоциации АТП Татарстана попросили Минниханова выплатить компенсации по QR-кодам за 2022 год

В Ассоциации АТП Татарстана обратились к президенту республики Рустаму Минниханову с просьбой отменить решение Министерства транспорта РТ и выплатить компенсации по QR-кодам за январь и февраль 2022 года.

Председатель Ассоциации АТП Татарстана Сергей Темляков заявил, что из-за введения QR-кодов на транспорте перевозчики столкнулись со множеством проблем. Он выделил четыре пункта:

Нагрузка на водителей и кондукторов из-за дополнительной работы в связи с проверкой QR-кодов. В частности, работники сталкивались с недовольством пассажиров по этому поводу. Темляков вспомнил о резонансном случае, когда кондуктору в лицо распыли перцовый баллончик;

Пункт вытекает из предыдущего — по словам председателя АТП, сотрудники «пачками» писали заявление на увольнение. После отмены QR-кодов, водители и кондуктора на предприятия не вернулись. Автобусы из-за нехватки сотрудников вынуждены стоять в гараже. Из-за невыхода ряда автобусов на маршруты сегодня перевозчики получают жалобы от пассажиров, что они не могут дождаться общественный транспорт;

Сотрудники просят поднять зарплату хотя бы на сумму инфляции, поскольку продукты питания подорожали;

Перевозчиков также беспокоит и рост цен на запчасти и комплектующие. Отмечается, что удешевления дизельного топлива и запчастей нет, несмотря на падение доллара.

Темляков попросил Минтранс, опубликовавший данные о выросшей выручке перевозчиков в январе и феврале 2022 года при оплате банковскими картами, обнародовать методику подсчета. Причина — перевозчики, по его словам, напротив, фиксируют снижение количества пассажиров: пассажиропоток на общественном транспорте Казани за январь и февраль 2022 года был меньше на 26,5 % аналогичного периода 2020 года.

Фото: realnoevremya.ru

QR-коды о вакцинации против коронавируса для проезда в общественном транспорте Татарстана требовались с 22 ноября 2021 года. Их отменили с 21 февраля этого года.

В декабре 2021-го казанские перевозчики направляли обращение президенту Татарстана Рустаму Минниханову с просьбой выделить субсидии на покрытие убытков. В январе власти республики утвердили порядок предоставления из бюджета региона выплат перевозчикам.

Миндортранс республики рассказывал, что перевозчикам Татарстана выплатят 85,5 млн рублей на компенсацию убытков из-за введения QR-кодов в общественном транспорте. В конце марта председатель Ассоциации АТП Татарстана Сергей Темляков сообщил, что казанские перевозчики получили первые компенсации за введение QR-кодов в общественном транспорте для пассажиров, а в мае он заявил, что они не получили компенсацию за январь и февраль этого года.

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Маргарита Головатенко