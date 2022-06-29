Казань готова к проведению Международного чемпионата в сфере промышленного строительства

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани на площадке «Казань Экспо» с 5 по 8 октября этого года пройдет второй Международный чемпионат профессионального мастерства в сфере промышленного строительства. Как отметил первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Алексей Фролов, столица республики полностью готова к проведению мероприятия.

— По части размещения гостей есть Деревня Универсиады, в которой зарезервировано около 1 000 номеров для принятия участников и гостей мероприятия. Более того, буквально недавно мы открыли гостиничный комплекс, который расположен рядом с точкой проведения мероприятия, рядом с аэропортом, рядом с «Казань Экспо». То есть сегодня можно прилететь, выйти из самолета и, буквально не одеваясь, пройти через павильоны и попасть в гостиничный комплекс, а оттуда — в «Казань Экспо». Вся инфраструктура к мероприятию у нас создана, — рассказал Алексей Фролов.

Фото: minstroy.tatarstan.ru

Первый Международный строительный чемпионат прошел в 2021 году в Сочи. Учредители мероприятия — Минстрой России и госкорпорация «Росатом».

По словам организаторов, в этом году в Казани ожидается увеличение количества участников в два раза, их ожидается около тысячи. Участие в чемпионате примут представители 26 стран — это Россия, Казахстан, Турция, Египет, Венгрия, Иран, Сербия, а также другие страны, входящие в составы БРИКС, ЕАЭС и СНГ.

Соглашение о сотрудничестве и проведении II Международного чемпионата профессионального мастерства в сфере промышленного строительства подписали на ПМЭФ президент Татарстана Рустам Минниханов, министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин и гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.



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Эмиль Зиянгиров