В Казани пройдет II Международный чемпионат профессионального мастерства в сфере промышленного строительства

Фото: пресс-служба президента Татарстана

В Казани в 2022 году пройдет II Международный чемпионат профессионального мастерства в сфере промышленного строительства. Соответствующее соглашение о сотрудничестве и проведении подписали президент Татарстана Рустам Минниханов, министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин и гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев на полях ПМЭФ.

Чемпионат состоится с 5 по 8 октября в МВЦ «Казань Экспо». Его цель — улучшение позиции России на международной арене в секторе промышленного строительства за счёт обеспечения глобальной конкурентоспособности страны, роста объемов экспорта строительных услуг, а также повышение производительности труда.

Фото: пресс-служба президента Татарстана

На соревнования пригласили представителей 23 стран: страны БРИКС, ЕАЭС, СНГ, Турции, Египта, Бангладеша, ОАЭ, Венгрии, Ирана, Сербии и Израиля. Чемпионат проводится по трем направлениям: состязания профессиональных строителей, интерактивная выставка и деловая программа.

Участники состязаний сразятся в 20 индивидуальных и командных номинациях по промышленному строительству, проектированию промышленных объектов и управлению проектами строительства. Впервые проведут соревнования «Студенческой лиги», в которых примут участие студенты профильных строительных вузов России. Призовой фонд составит более 44 млн рублей, передает пресс-служба президента Татарстана.

Сегодня вице-премьер Дмитрий Чернышенко на Петербургском международном экономическом форуме объявил о том, что Казань выиграла право на проведение нового международного турнира — первых в истории «Игр будущего — 2024».



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Татьяна Леухина