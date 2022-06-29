Татарстан вошел в лидеры рейтинга руководителей цифровой трансформации

Татарстан вошел в лидеры среди регионов в рейтинге руководителей цифровой трансформации (РЦТ). Республику в одном ряду с Ямало-Ненецким автономным округом и Ханты-Мансийским автономным округом назвал заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко.



Среди федеральных министерств и ведомств лидерами стали Минтруд, Минвостокразвития, Минкультуры и Росрезерв. В условиях санкций ряд регионов ввели дополнительную оценку эффективности применения мер поддержки IТ-отрасли в регионах, которые были разработаны по указу президента России. Лидерами их использования стали Ямало-Ненецкий автономный округ, Удмуртия, Челябинская, Московская и Архангельская области.

Часть российских субъектов ввели дополнительные региональные меры. В 42 регионах для IТ-компаний, применяющих упрощенную систему налогообложения, снизили ставки по налогам, 16 субъектов предоставляют региональные гранты, 11 — сократили арендную плату не менее чем в два раза, еще десять — уменьшили налог на имущество для объектов связи и ЦОД. 24 региона разработали и запустили собственные уникальные меры поддержки отрасли.

Фото: realnoevremya.ru

Татарстан занял первое место среди российских регионов по цифровой трансформации с показателем 16,4. На втором месте — Тульская область (16,2), на третьем — Ханты-Мансийский АО — Югра с таким же показателем в 16,2.



Частью цифровизации Татарстана являются сервисы для инвесторов. Например, возможностью подать заявку на сопровождение инвестиционного проекта в электронном виде пользуется уже каждый пятый инвестор.



Напомним, 2022-й в Татарстане — Год цифровизации. В начале года власти республики приняли Программу цифровой трансформации региона на 2022—2024 годы. Ее цель — создание условий для устойчивого развития отраслей экономики, социальной сферы и госуправления путем цифровизации.



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Маргарита Головатенко