Татарстан стал регионом-лидером по цифровой трансформации

Татарстан занял первое место среди российских регионов по цифровой трансформации с показателем 16,4. Об этом сообщает Агентство инвестиционного развития республики (АИР РТ).



На втором месте — Тульская область (16,2), на третьем — Ханты-Мансийский АО — Югра с таким же показателем в 16,2.

Частью цифровизации Татарстана являются сервисы для инвесторов. Например, возможностью подать заявку на сопровождение инвестиционного проекта в электронном виде пользуется уже каждый пятый инвестор. За ходом рассмотрения заявки можно следить в личном кабинете, сообщили в АИР.

Фото: Агентство инвестиционного развития Татарстана

— Агентство продолжает углублять цифровизацию для обеспечения 100%-ного электронного взаимодействия с инвесторами, — уверяют в АИР Татарстана.

Напомним, 2022-й в Татарстане — Год цифровизации. В начале года власти республики приняли Программу цифровой трансформации региона на 2022—2024 годы. Ее цель — создание условий для устойчивого развития отраслей экономики, социальной сферы и госуправления путем цифровизации.



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Маргарита Головатенко